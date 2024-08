Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Walbeck - Zaun durch LKW beschädigt

Verursacher gesucht

Geldern-Walbeck (ots)

Am Donnerstag (08.08.2024) beschädigte ein unbekannter LKW den Gabionenzaun eines Hauses an der Eichendorffstraße. Ersten Hinweisen zufolge wendete der Fahrer des unbekannten LKW in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr sein Fahrzeug in der Einfahrt des Hauses und touchierte hierbei den Gabionenzaun. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

