POL-KLE: Emmerich - BMX Rad in Umkleidekabine aufgefunden: Die Polizei sucht den Eigentümer

Am Freitag (5. Juli 2024) kam es an der Örtlichkeit "Auf dem Eyland" in Emmerich zu einem polizeilichen Einsatz. Durch einen Zeugen war in einer Umkleidekabine des Sportplatzes ein BMX-Rad, in der Grundfarbe rot, aufgefunden worden. Das Rad wurde durch eine bislang unbekannte Person mit grauer Farbe überlackiert und durch die eingesetzten Beamten sichergestellt. Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen konnte bislang kein Eigentümer ermittelt werden, weshalb sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit wendet.

Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

