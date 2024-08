POL-KLE: Lebensgefahr nach Sturz mit Pedelec

Geldern-Walbeck (ots) - Am Donnerstag (08.08.2024) beschädigte ein unbekannter LKW den Gabionenzaun eines Hauses an der Eichendorffstraße. Ersten Hinweisen zufolge wendete der Fahrer des unbekannten LKW in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr sein Fahrzeug in der Einfahrt des Hauses und touchierte hierbei den Gabionenzaun. Anschließend setzte der Fahrer seine ...

mehr