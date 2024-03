Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in Dortmund Mengede /Ausgedehnter Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Dortmund (ots)

Gegen 14:15 Uhr wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst in den Ortsteil Mengede alarmiert. Dort war es in der Solmstraße zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Es wurde niemand verletzt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte aus einem Fenster Rauch und Flammenschein wahrgenommen werden. Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz eingesetzt. Eine Person verließ die Wohnung noch rechtzeitig und wurde nicht verletzt. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Im Nachgang fanden noch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen statt. Der Einsatz wurde gegen 15:15 Uhr beendet. Die Brandursache wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt. Im Einsatz befanden sich ca. 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell