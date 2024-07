Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit eskaliert - Mit Machete zugeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Am späten Sonntagabend gerieten mehrere Personen in der Innenstadt in Streit. Ein 32-Jähriger zog daraufhin eine Machete aus seiner Tasche und verletzte damit seinen 29-jährigen Kontrahenten leicht. Der wiederum setzte Pfefferspray ein. Der Ältere ergriff daraufhin die Flucht und wurde von der Gruppe, bestehend aus vier Personen, verfolgt und mit Glasflaschen beworfen. Hierdurch wurde auch er verletzt. Die Polizei konnte den 32-Jährigen zu Hause antreffen. Bei der Durchsuchung fanden sie die Machete und nahmen den Mann mit zur Dienststelle. Währenddessen kam es erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Vater des 32-Jährigen und der besagten Personengruppe. Hier kamen ein Baseballschläger und ein Messer zum Einsatz, wodurch ein 22-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Wer genau die Gegenstände eingesetzt hat, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Strafanzeigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen wurden durch die Beamten aufgenommen. |kfa

