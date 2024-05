POL-SE: Norderstedt - Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein, stehlen aber offenbar nichts - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - In der Zeit von Samstag, 18.05.2024, 15.30 Uhr - Sonntag, 19.05.2024, 11.15 Uhr, ist es in der Fritz-Reuter-Straße zu einem Einbruch in ein Reihenhaus gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten einige der Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. ...

