POL Schwaben Nord: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (11.08.2024) beleidigte ein 39-jähriger Mann im Unteren Graben und an mehreren Örtlichkeiten in der Innenstadt verschiedene Personen. Gegen 19.30 Uhr beleidigte der 39-Jähirge zunächst drei Personen in einem Café am Unteren Graben und verhielt sich verbal aggressiv. Im Anschluss entfernte sich der Mann auf einem Fahrrad. Die Polizei nahm den Mann im Rahmen einer Fahndung fest. ...

