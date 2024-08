Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann beleidigt mehrere Personen in der Innenstadt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (11.08.2024) beleidigte ein 39-jähriger Mann im Unteren Graben und an mehreren Örtlichkeiten in der Innenstadt verschiedene Personen.

Gegen 19.30 Uhr beleidigte der 39-Jähirge zunächst drei Personen in einem Café am Unteren Graben und verhielt sich verbal aggressiv. Im Anschluss entfernte sich der Mann auf einem Fahrrad.

Die Polizei nahm den Mann im Rahmen einer Fahndung fest. Im Nachgang ermittelte die Polizei, dass der 39-Jährige mehrfach am Sonntag in gleicher Art und Weiße auffällig geworden war. Die Beamten nahmen ihn aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam. Dabei beleidigte der 39-Jährige die Beamten ebenfalls mehrfach.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Beleidigungen gegen den 27-jährigen Mann.

