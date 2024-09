Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auf Diebestour festgenommen +++ Taschendiebin erwischt +++ Diebstahl in Schule +++ Fußgängerin missachtet Rotlicht

Wiesbaden (ots)

1. Auf Diebestour festgenommen,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße und Bahnhofsplatz, Mittwoch, 18.09.2024, 21.35 Uhr bis Donnerstag, 19.09.2024, 07.35 Uhr (ms)In Wiesbaden wurde am Donnerstagmorgen ein Dieb während seiner Tour festgenommen. Gegen 7.35 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass es über Nacht in der Schiersteiner Straße zu einem E-Scooter-Diebstahl gekommen sei. Das Zweirad war zuvor durch seinen Besitzer auf dem Grundstück in einem umzäunten, nicht frei zugänglichen Bereich abgestellt worden. Am Morgen stellte der Eigentümer das Fehlen seines Fahrzeuges im Wert von über 800 Euro fest. Aufgrund einer Sicherung konnte der Dieb den E-Scooter allerdings nicht fahren. Im Rahmen der Fahndung wurde der Langfinger samt Zweirad in der Bahnhofstraße erkannt und festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten zudem zwei Whisky-Flaschen im Wert von 76 Euro in einer mitgeführten Tasche aufgefunden und sichergestellt werden. Diese hatte der 38-Jährige zwischendurch in einem Geschäft am Bahnhofsplatz gestohlen. Der E-Scooter und die Alkoholika wurden wieder an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Der Festgenommene wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht. Er muss sich nun zweifach wegen Diebstahls verantworten.

2. Taschendiebin erwischt,

Wiesbaden-Westend, Bleichstraße, Donnerstag, 19.09.2024, 18.55 Uhr

(mb)Am Donnerstagabend wurde in Wiesbaden eine Taschendiebin bei ihrer Tat beobachtet und festgenommen.

Gegen 18.55 Uhr wurde die Polizei in einen Supermarkt in der Bleichstraße entsandt, da dort eine Diebin festgehalten werde. Neben der Geschädigten und ihrem Ehemann konnte die vermeintliche 48-jährige Taschendiebin angetroffen werden. Ersten Ermittlungen zufolge entnahm die 48-Jährige das Portemonnaie aus der Handtasche der Frau, welche im Kinderwagen abgelegt war, als diese sich in einem Gespräch befand und abgelenkt war. Der 34-jährige Ehemann erkannte dies und hielt die Täterin fest. Das Portemonnaie wurde im vollständigen Zustand wieder an seine Besitzerin übergeben. Die Taschendiebin wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

3. Diebstahl in Schule,

Wiesbaden, Schumannstraße, Donnerstag, 19.09.2024, 15.20 Uhr

(mb)Am Donnerstagmittag war ein Dieb in einer Wiesbadener Schule zugange.

Gegen 15.20 Uhr wurde der Diebstahl in einer Schule in der Schumannstraße bekannt. Der Täter begab sich zuvor über den Haupteingang in den angrenzenden und menschenleeren Betreuungsbereich und entwendete dort einen Fahrzeugschlüssel und ein Portemonnaie aus einem abgestellten Rucksack. Als die Geschädigte zurückkehrte, traf sie einen objektfremden Mann an. Nach einem kurzen Gespräch verließ dieser die Schule in unbekannte Richtung. Bei diesem Mann könnte es sich um den Täter handeln. Er war 17 bis 18 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 m groß und schmal. Die Person hatte kurze braune Haare und war mit einem grau-schwarzen Pullover, einer grau-schwarzen Hose und Turnschuhen bekleidet. Der Sachwert des Diebesgutes liegt bei etwa 40 Euro.

Wer Hinweise zu der Person und/oder der Tat machen kann, wird gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

4. Fußgängerin missachtet Rotlicht,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße/Schwalbacher Straße, Donnerstag, 19.09.2024, 13.40 Uhr

(mb)Am Donnerstagmittag kam es in Wiesbaden zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw.

Gegen 13.40 Uhr überquerte die 78-jährige Fußgängerin die Fußgängerampel an der Kreuzung Dotzheimer Straße/Schwalbacher Straße in Richtung Rheinstraße. Da sie dabei das Rotlicht der Ampel missachtete, wurde sie von einem heranfahrenden Pkw erfasst. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt und zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Kfz entstand kein Schaden.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden bearbeitet den Verkehrsunfall und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell