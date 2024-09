POL-LIP: Vermisste Person Detmold - 31.08.2024

Lippe (ots) - Am Mittwoch (28.08.2024) drang ein unbekannter Täter zwischen 13:30 und 14:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Sylbacher Straße in Pottenhausen ein. Der Einbrecher gelangte durch eine unverschlossene Tür ins Haus, während sich die 75-jährige Bewohnerin im Garten aufhielt. Der Täter entwendete ein Kästchen mit Schmuck. Anschließend flüchtete er ...

