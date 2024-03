Polizei Dortmund

POL-DO: Trickdiebstahl in einem Supermarkt: Polizei sucht mit Fotos nach Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0283

Nach einem Trickdiebstahl in einem Supermarkt am Pfarrer-Rüter-Weg am 21. April vergangenen Jahres sucht die Polizei nun mit Fotos nach Tatverdächtigen.

An diesem Tag hatten zwei unbekannten Männer vorgegeben, zehn Whiskeyflaschen kaufen zu wollen. Die Ware sollte bar bezahlt werden. Während des Zahlungsvorganges lenkte ein Täter die Kassiererin ab. Der andere griff währenddessen - wie sich später herausstellte - in die geöffnete Kasse und entwendete Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Der Kauf der Flaschen kam schließlich nicht zustande.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt die beiden abgebildeten Tatverdächtigen? Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/129833

Hinweise zu Identität oder Aufenthaltsort gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell