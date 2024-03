POL-DO: Einladung zu einem Medientermin in Dortmund: Polizei stellt die aktuelle Verkehrsunfallbilanz vor

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0278 Über die Verkehrsunfall-Entwicklung im Jahr 2023 in Lünen informieren Polizeipräsident Gregor Lange und der Leitende Polizeidirektor Ralf Ziegler als Leiter der Direktion Verkehr am Montag (18.3.2024) um 15 Uhr in der Polizeiwache Lünen in der Merschstraße 16. Schwerpunkte sind ...

mehr