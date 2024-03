Polizei Dortmund

POL-DO: Einladung zu einem Medientermin in Lünen: Polizei stellt die aktuelle Verkehrsunfallbilanz vor

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0278

Über die Verkehrsunfall-Entwicklung im Jahr 2023 in Lünen informieren Polizeipräsident Gregor Lange und der Leitende Polizeidirektor Ralf Ziegler als Leiter der Direktion Verkehr am Montag (18.3.2024) um 15 Uhr in der Polizeiwache Lünen in der Merschstraße 16.

Schwerpunkte sind neben den Zahlen der Anstieg bei den Getöteten im Straßenverkehr in Lünen, der deutliche Anstieg bei Verkehrsunfällen mit Kindern und und die Arbeit des Verkehrsunfall-Opferschutzes der Polizei.

Interessierte Medien bitten wir um Anmeldung zu diesem Termin bis Freitag (15.3.2024, 10:00 Uhr) per E-Mail an: poea.dortmund@polizei.nrw.de

