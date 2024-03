Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichem Taschendieb und Betrüger- Wer erkennt den Unbekannten auf den Fotos?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0280

Mit einem Beschluss des Amtsgerichts Dortmund und Fotos fahndet die Polizei Dortmund nach einem Taschendieb und Betrüger.

Ersten Ermittlungen zufolge steht der bislang unbekannte Mann im Verdacht, am 5. Februar 2024 um 14:03 Uhr in einem Drogeriemarkt im Westenhellweg in Dortmund-Mitte den Geldbeutel einer 71-jährigen Frau entwendet zu haben. Anschließend versuchte er erfolglos mit der EC-Karte der Frau Ware in dem Drogeriemarkt zu erwerben.

Die Fotos des Tatverdächtigen sehen Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/129737

Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des unbekannten Mannes machen können, melden ihre Hinweise bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell