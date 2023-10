Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in Büro und Diebstahl von zwei Firmenfahrzeugen - sechsstelliger Gesamtschaden - Erkrath - 2310007





Mettmann (ots)

Zwischen Mittwoch (27. September 2023) und Donnerstag (28. September 2023) brachen Unbekannte in ein Firmenbüro an der Straße Am Tönisberg ein und entwendeten zudem zwei Fahrzeuge von ihrem Gelände.

Das war geschehen:

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen verschafften sich Unbekannte zwischen 13 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Donnerstag Zugang ins Büro der Firma, die Dienstleistungen für Feuerwehren anbietet und sich in einem Gebäudekomplex auf Höhe der Hausnummer 6 befindet.

Mitarbeiter der Firma hatten die Fahrzeuge - einen weißer Ford Transit und einen weißen Ford Custom - am Mittwochmittag auf dem Firmengelände abgestellt. Erst am Donnerstagmorgen bemerkten sie den Diebstahl. Da sich in den Fahrzeugen hochwertiges Equipment der Firma befand, wird der Gesamtschaden auf eine sechsstellige Summe geschätzt.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 9480 6450, in Verbindung zu setzen.

