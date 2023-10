Polizei Mettmann

POL-ME: BMW nach Einbruch in Umkleidekabine entwendet und von der Polizei in Remscheid sichergestellt - Langenfeld

Remscheid - 2310005

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Bei einem Einbruchdiebstahl in eine Umkleidekabine auf einem Sportplatz in Langenfeld am Sonntagmittag, 1. Oktober 2023, hatten unbekannte Tatverdächtige nicht nur die Fahrzeugschlüssel eines 32-jährigen Leverkuseners sondern auch seinen BMW X1 entwendet. Dank einer Ortung konnte das Fahrzeug in Remscheid aufgefunden und von der Polizei sichergestellt werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

In der Zeit von 12:30 Uhr bis 16:30 Uhr waren unbekannte Tatverdächtige in eine Umkleide auf einem Sportplatz an der Baumberger Straße 48 auf bisher ungeklärte Art und Weise eingedrungen. Sie entwendeten eine Sporttasche eines 32-jährigen Leverkuseners, in der sich neben dessen Portemonnaie auch der Fahrzeugschlüssel des auf dem Parkplatz abgestellten BMW X1 befunden hatte. Anschließend flohen die Einbrecher unerkannt mit dem BMW des 32-Jährigen.

Als dieser den Diebstahl bemerkte, alarmierte er die Polizei, während er zeitgleich sein Fahrzeug in Remscheid ortete. Eine umgehend zur Lindenhofstraße in Remscheid gesandte Streifenwagenbesatzung konnte den zuvor gestohlenen grauen SUV mit Leverkusener Städtekennung (LEV-) in Höhe der Hausnummer 12 verschlossen abgestellt auffinden. Die Beamten stellten das Fahrzeug zur Beweissicherung sicher.

Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl in Langenfeld als auch zu verdächtigen Personen am Auffindeort des BMW in Remscheid tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell