Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Serie von Sachbeschädigungen an Pkw +++ Sperrmüll angezündet +++ Geschlagen und getreten +++ Einbrecher unterwegs +++ Fahrräder aus Tiefgaragen entwendet +++ E-Scooter-Unfall mit Folgen

Wiesbaden (ots)

1. Serie von Sachbeschädigungen an Pkw, Wiesbaden, Im Sampel, Steinern Straße, Zelterstraße, Admiral-Scheer-Straße, In der Witz Sonntag, 22.09.2024, 0 Uhr bis Montag, 23.09.2024, 12 Uhr

(mb)Zu einer Serie von Sachbeschädigungen an parkenden PKW kam es in den vergangenen Tagen in Wiesbaden.

Zwischen Samstagabend und Montagmittag wurden der Polizei eine Vielzahl von zerkratzten Fahrzeugen in den Stadtteilen Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim gemeldet. Die beschädigten Kfz waren in den Straßen Im Sampel, Zelterstraße, Steinern Straße, Admiral-Scheer-Straße und In der Witz abgestellt, als es zu den Taten kam. Bis zum Zeitpunkt der vorliegenden Pressemeldung wurden der Polizei aus dem genannten Bereich insgesamt 46 beschädigte Fahrzeuge gemeldet. Der Sachschaden wird dabei auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Eine eindeutige Zielrichtung hinsichtlich einer Fahrzeugart liegt nicht vor, sodass das gesamte Tatverhalten willkürlich wirkt. Eine Personenbeschreibung zu dem Täter oder den Tätern liegt nicht vor.

Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2240 um Zeugenhinweise

2. Sperrmüll angezündet

Wiesbaden-Biebrich, Straße der Republik, Dienstag, 24.09.2024, 1.13 Uhr

(cw)Ein hoher Sachschaden ist die Folge einer Brandstiftung in Wiesbaden in der Nacht zum Dienstag.

Beamte des 5. Polizeireviers bemerkten um 1.13 Uhr in der Straße der Republik unweit ihrer Dienststelle hellen Feuerschein. Beim Eintreffen stellten sie fest, dass dort diverser Sperrmüll entzündet worden war und ein Übergreifen der Flammen auf ein Mehrfamilienhaus drohte. Sofort begannen die Beamten mit Feuerlöschern das Feuer einzudämmen. Die unmittelbar alarmierte Feuerwehr löschte den Sperrmüllhaufen schließlich ab. Neben dem Sperrmüllhaufen wurden durch die Hitze der Flammen auch mehrere Fenster des angrenzenden Mehrfamilienhauses und zwei in der Nähe geparkte PKW beschädigt. Anwohner wurden an ihrer Gesundheit nicht geschädigt.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Geschlagen und getreten,

Wiesbaden, Langgasse, Montag, 23.09.2024, 10.35 Uhr

(mb)Am Montagmorgen kam es in Wiesbaden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, bei der eine Person verletzt wurde.

Gegen 10.35 Uhr eskalierte ein verbaler Streit in der Fußgängerzone. Ein 27-Jähriger wurde dabei durch seinen Kontrahenten erst mehrmals geschlagen und anschließend am Boden liegend getreten. Der Täter war 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,65 m bis 1,70 m groß und hatte eine breite Statur. Er hatte einen Vollbart und kurze schwarze Haare. Bekleidet war der Schläger mit einer roten Jacke mit einem großen Symbol auf dem Rücken, einer schwarzen Hose und orangefarbenen Sneaker der Marke Nike. Der Angegriffene wurde leicht verletzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Philipp-Holl-Straße, Gerichtsstraße, Kapellenstraße, Montag, 23.09.2024, 5.50 Uhr bis 17.30 Uhr

(mb)Am Montag trieben in Wiesbaden Einbrecher an mehreren Tatorten ihr Unwesen.

Zwischen 5.50 Uhr und 17.30 Uhr drangen die Täter über die Balkontür in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Philipp-Holl-Straße ein und durchsuchten anschließend das Innere nach Wertgegenständen. Ob die Einbrecher fündig wurden ist noch nicht abschließend geklärt. Letztlich entkamen die Langfinger unerkannt. Eine Wohnung im 2. Obergeschoss in der Gerichtsstraße wurde durch Unbekannte zwischen 14 Uhr und 16 Uhr über die Wohnungstür betreten. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Mit elektrischem Gerät und Schmuck traten sie die Flucht an. Ins Innere einer Erdgeschosswohnung in der Kapellenstraße wollte ein Unbekannter um 15.25 Uhr eindringen. Als die Anwohnerin Lärm aus dem Badezimmer vernahm und nachschaute, erkannte sie den Einbrecher, der zuvor das Fenster aufgehebelt hatte. Der ertappte Täter ergriff umgehend die Flucht. Er war circa 55 bis 65 Jahre alt, hatte einen Drei-Tage-Bart und dunkle kurze Haare. Der Unbekannte hatte eine dunkle Wollmütze auf und trug dunkle Kleidung. Aus dem Innenhof entwendete er ein "Cube Mountainbike Modell AMS 100". Das Rad hat einen weißen Rahmen mit roten Streifen und einen Wert von ungefähr 3.500 Euro. Der Täter konnte im Rahmen der Fahndung nicht festgenommen werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatorte gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Fahrräder aus Tiefgarage entwendet, Wiesbaden, Freudenbergstraße, Hans-Böckler-Straße, Donnerstag, 19.09.2024, 14 Uhr bis Montag, 23.09.2024, 17.30 Uhr

(mb)In den vergangenen Tagen wurden in Wiesbaden zwei Fahrräder und Winterreifen aus Tiefgaragen entwendet.

Zwischen Donnerstag 14 Uhr und Montag 10 Uhr verschafften sich die Täter auf unbekannte Art Zugang zu der nicht öffentlichen Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Freudenbergstraße und entwendeten das dort abgestellte und gesichtete Zweirad. Dabei handelte sich um ein schwarz-graues E-Bike "CubeReaction Hybrid Pro". Mit dem hochwertigen Rad im Wert von über 2.500 Euro entkamen die Diebe unerkannt. Zudem waren am Montag zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr Fahrraddiebe in der Hans-Böckler-Straße am Werk. Die Täter betraten auch hier die Tiefgarage und hebelten dann das Garagentor eines Anwohners auf. Mit einem Satz Winterreifen und einem grauen Pedelec "Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625" verschwanden die Unbekannten. Der Wert des Diebesgutes wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 50 Euro.

Hinweise zu den Taten nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

6. E-Scooter-Unfall mit Folgen, Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Uthmannstraße, Sonntag, 22.09.2024, 16 Uhr

(cw)Am Sonntagnachmittag ereignete sich im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim ein Verkehrsunfall mit einem E-Scooter. Die Unfallaufnahme brachte mehrere Straftaten ans Licht.

Gegen 16 Uhr beabsichtige der 45-jährige Fahrer eines Audi von einem Parkplatz in die Uthmannstraße einzubiegen. Dabei übersah er den E-Scooter, der entgegen der Fahrtrichtung auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Otto-Suhr-Ring unterwegs war. Die beiden auf dem Roller stehenden Personen stürzten vermutlich aufgrund des Bremsmanövers und verletzten sich dabei leicht. Der 25-jährige Fahrer des E-Scooters wurde zur weiteren Behandlung in eine Wiesbadener Klinik gebracht. Zu einer Kollision mit dem Audi kam es nicht. Die Unfallaufnahme hielt für die Streife des 2. Polizeireviers jedoch einige Überraschungen bereit. So hatte die 17-jährige Mitfahrerin zwischenzeitlich den E-Scooter von der Unfallstelle weggebracht. Wie sich später herausstellte aus gutem Grund, denn der E-Scooter war nicht versichert und bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass dieser zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Damit nicht genug zeigten sich nach dem Verkehrsunfall sowohl der Fahrer des E-Scooters als auch seine Begleitung aggressiv und beleidigten und bedrohten sowohl den 45-jährigen Fahrer des PKW als auch einen Augenzeugen. Weiterhin stellten die Beamten bei dem 25-Jährigen Anzeichen für Drogenkonsum fest, so dass bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der E-Scooter wurde sichergestellt und alle Beteiligten müssen sich jetzt in entsprechenden Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell