Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Ahle - Autofahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Heek-Ahle (ots)

Unfallort: Heek-Ahle, Van-Dalwigk-Straße;

Unfallzeit: 02.11.2023, 06.00 Uhr;

Erst später stellte sich heraus, dass sich ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Heek-Ahle verletzt hatte. Gegen 06.00 Uhr war der Radfahrer auf einem Wirtschaftsweg in Richtung Van-Dalwigk-Straße unterwegs, als er unweit eines Bahnüberganges (Strecke Dortmund/Gronau) mit einem von links kommenden schwarzen VW zusammenstieß. Der Fahrer des Golfs war auf der Von-Dalwigk-Straße aus Richtung Ahle kommend in Richtung "Haus Horst" unterwegs. Der Unbekannte 20 bis 25 Jahre alte Mann stieg aus, stellte sich als "Markus" vor und fragte nach dem Befinden des Gestürzten. Da dieser angab, dass alles in Ordnung sei, trennten sich die Wege ohne Personalienaustausch. Die Polizei bittet den Fahrer sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus aufzunehmen: Tel. (02561) 9260. (db)

