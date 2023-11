Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken

Gronau - Angeblicher Polizist fordert Kaution

Kreis Borken / Gronau (ots)

Für eine Summe von 89.000 Euro würde ihre Nichte, die angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, wieder auf freien Fuß gesetzt, schilderte unter dramatischen Umständen ein angeblicher Polizist in einem Telefonat einer Gronauerin am Donnerstag. Trotz der Hilferufe im Hintergrund des Gesprächs ging die Frau nicht auf die Forderungen des Betrügers ein. Sicher ist, dass die Polizei und auch andere staatliche Institutionen keine Geldforderungen in dieser Form erheben. Auch die Herausgabe von Wertgegenständen, Schmuck oder Gold, wie bei diesem Betrugsversuch geschehen, ist realitätsfern. Unklar bleibt, wie die Täter an die Namen der Geschädigten und des familiären Umfelds kamen. Die Polizei warnt an dieser Stelle erneut, nicht auf die theatralisch vorgetragenen Geschichten einzugehen und rät, das Telefonat umgehend zu beenden. (db)

