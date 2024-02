Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 12-Jähriger in Ahlem von Gleichaltrigem sowie weiteren Personen attackiert und verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein zwölf Jahre alter Junge ist am Dienstag, 27.02.2024, im hannoverschen Stadtteil Ahlem von einem Gleichaltrigen sowie weiteren Personen attackiert und dabei verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer kam es am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr an der Stadtbahnendhaltestelle an der Heisterbergallee zwischen zwei zwölf Jahre alten Schülern zunächst zu einem verbalen Schlagabtausch. Kurz darauf attackierte einer der Jungen seinen Gegenüber und versetzte ihm mehrere Schläge. Nachdem der Angegriffene kurz darauf zu Boden gegangen war, kniete sich der 12-Jährige auf ihn, während ebenfalls anwesende mutmaßliche Angehörige des Angreifers den Jungen festhielten. Auch ein bislang unbekannter Busfahrer soll in das Gerangel verwickelt gewesen sein.

Ein weiterer Schüler trennte die beiden Jungen voneinander. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll es zu rassistischen Äußerungen in Richtung des angegriffenen 12-Jährigen und den schlichtenden Schülern gekommen sein. Der angegriffene Schüler fuhr im Anschluss nach Hause, wo er über so starke Schmerzen klagte, sodass ihn ein Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus mitnahm.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 12-Jährigen sowie weitere mutmaßliche Täter eingeleitet. Auch wird wegen Beleidigung ermittelt. Da die Polizei erst mehrere Stunden nach dem Vorfall alarmiert wurde, bitten die Ermittlerinnen und Ermittler um Zeugenhinweise. Von Interesse sind insbesondere auch Hinweise auf die getätigten rassistischen Äußerungen.

Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 melden. /ram, san

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell