POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Engelsbrand/Enzkreis (ots) - Am Samstag, gegen 17.00 Uhr, fuhr eine 74-jährige Frau mit ihrem Wohnmobil Mercedes Marco Polo von Pforzheim, in Richtung Engelsbrand-Grunbach. In Höhe eines Gärtnereibetriebs, kurz vor Grunbach, bemerkte sie Rauch im Motorraum. Die Frau konnte das Fahrzeug anhalten und unverletzt verlassen. In der Folge geriet das Fahrzeug dann in Vollbrand. Die Feuerwehr Engelsbrand konnte den Brand ...

