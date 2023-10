Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Taschendieb kurz nach der Tat festgenommen

Mannheim (ots)

Eine 29-Jährige staunte nicht schlecht, als sie am frühen Sonntagmorgen um 05:30 Uhr, von einem ihr unbekannten Mann auf ihre offene Handtasche und der damit einhergehenden Gefahr eines Taschendiebstahls aufmerksam gemacht wurde. Kurze Zeit später, als sie nach ihrem Geldbeutel sah, stellte sie fest, dass sich dieser nicht mehr -wie zuvor prophezeit- in der Handtasche befand. Bei einem Besuch einer Kneipe in der Hauptstraße in Feudenheim, sah sie jenen unbekannten Mann wieder, welcher ihren Geldbeutel in seiner Gesäßtasche trug. Hieraufhin alarmierte sie die Polizei.

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal unterzogen den 28-Jährigen einer Kontrolle. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über 2 Promille. Die Geschädigte bekam ihre Geldbörse wieder ausgehändigt. Ob Geld oder andere Gegenstände aus der Geldbörse gestohlen wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Da sich der 28-Jährige auch noch provokativ anderen Gästen der Kneipe benahm, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Taschendiebstahls.

