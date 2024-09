Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch

Unbekannte entwenden Deko-Schwert

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstag (24. September 2024), 21:00 Uhr, und Mittwoch, 18:30 Uhr in eine Kampfsportschule an der Dieselstraße ein. Die Unbekannten hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf und gelangten so ins Innere. Hier entwendeten sie eins von drei Deko-Schwertern, die an der Wand hingen. Das nicht geschärfte Schwert hat lediglich einen dekorativen Wert. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Zeugenhinweise werden von der Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 angenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell