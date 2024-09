Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Schwerer Verkehrsunfall

14-jährige E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Mittwoch (25. September 2024) gegen 18:15 Uhr verunfallte eine 14-jährige Fahrerin eines E-Scooters, als sie mit einem vorfahrtsberechtigten Auto kollidierte. Der 36-jährige Fahrer eines Chevrolet Cruze war auf der Straße Jungferngraben in Richtung Jahnstraße unterwegs, als es in Höhe der Willibrordstraße zum Zusammenstoß mit der Kleverin kam, die auf dem Schotterweg der Willibrordstraße in Richtung Ferdinandstraße unterwegs war. Durch den Sturz vom E-Scooter zog sich die 15-Jährige schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (as)

