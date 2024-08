Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Mopeddiebstahl gesucht

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagabend machten sich Diebe auf dem Parkplatz eines Berufsschulcampus in der Sondershäuser Landstraße an einem Moped zu schaffen. In der Zeit zwischen 18.25 Uhr und 19.35 entwendeten Unbekannte das gesichert abgestellte weiße Moped Simson S 51. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zur Tat, zu dem oder den Täter oder zum Verbleib der entwendeten Simson machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0209414

