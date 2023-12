Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Rollerfahrer bei Sturz verletzt

Lippstadt (ots)

Am Samstagabend (30.12.), gegen 23.30 Uhr, geriet ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Lippstadt mit seiner Yamaha beim Abbiegen an der Einmündung Bückeburger Str./ Udener Str. gegen den Randstein und kam zu Fall. Er hatte offensichtlich beim Abbiegevorgang zu weit ausgeholt und war gegen den rechten Fahrbahnrand gekommen. Infolge des Sturzes wurde der Rollerfahrer schwer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Am Roller entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell