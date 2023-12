Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Straßenraub - Täter festgenommen

Lippstadt (ots)

In der Jakobistraße kam es am gestrigen Abend (30.12.), gegen 19.45 Uhr, zu einem sogenannten Straßenraub. Ein 14-jähriger Junge aus Lippstadt war mit seinem E-Scooter unterwegs, als er plötzlich von einer zunächst unbekannten männlichen Person "überfallen" wurde. Mittels Faustschläge gegen den 14-Jährigen versuchte der Täter den Scooter zu entwenden. Als dieses letztlich gelang, stellte der Räuber fest, dass der Akku an dem Gefährt leer war. Er warf den Scooter in ein Gebüsch und flüchtet weiter zu Fuß. Etwa 10 Minuten später versuchte der selbe Täter in der Straße Königsau ein Auto in seine Gewalt zu bringen. Hierzu trat er unvermittelt auf die Fahrbahn und stoppte das sich nähernde Fahrzeug eines 28-jährigen Mannes aus Erwitte. Sofort trat der unbekannte Täter gegen das Auto und beschädigte dieses leicht. Der Fahrer des Pkw stieg aus und wollte den "Anhalter" zur Rede stellen. Ähnlich wie zuvor der Scooter-Fahrer wurde auch der Pkw-Fahrer plötzlich mit Schlägen traktiert. Der Täter hatte sich dann in den Pkw gesetzt und wollte davonfahren. Als er jedoch den Motor des Autos abwürgte und nicht in der Lage war, diesen wieder zu starten, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige aufgrund der sehr guten Personenbeschreibung im Bereich Ostwall gestellt und mit sehr heftigem Widerstand gegen die Beamten vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich hierbei um einen 25-jährigen Mann aus Geseke. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem tätlichen Angriff leicht verletzt, während der Scooter-Fahrer unverletzt blieb. Bei dem festgenommenen Täter stellten die Beamten Alkohol- und Drogenkonsum fest. Eine Blutentnahme wurde daher angeordnet. Am heutigen Morgen soll eine richterlicher Vorführung und ein Haftbefehl gegen den Geseker erwirkt werden. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell