LPI-NDH: Fahrzeug mit Mauer kollidiert - Zwei Menschen verletzt

Breitenbach (ots) - Ein 59-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstag, gegen 9.15 Uhr, die Worbiser Straße in Breitenbach in Richtung Leinefelde. An der Einmündung zur Otto-Reuter-Straße bremste er an der dortigen Ampel ab. Der dahinter befindliche 61 Jahre alte Rollerfahrer fuhr auf den Pkw auf. In weiterer Folge kam der 61-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Leichtkraftrad war nicht mehr ...

mehr