Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Die Polizei Celle warnt vor Trickbetrügern

Celle (ots)

In den vergangenen Tagen ist es im Zuständigkeitsbericht der Polizeiinspektion Celle vermehrt zu Trickdiebstählen gekommen. In einem Fall klingelte ein bislang unbekannter Mann bei einem 92 Jahre alten Mann. Er gab an, die Wasserleitungen im Haus überprüfen zu müssen und verschaffte sich so Zugang zu der Wohnung des hochbetagten Herrn. Da vor dem Haus des Geschädigten gerade Arbeiten eines Energieversorgers stattfanden, ließ der Senior den Unbekannten in sein Haus. Im weiteren Verlauf gab dieser ihm dann ein Gerät in die Hand und bat ihn, dieses an die Rohre zu halten, während er die Heizkörper im Haus aufdrehte. In einem unbeobachteten Moment durchsuchte der Mann dann die Räume, entwendete Geld aus einer Geldbörse und entfernte sich wieder. Der Polizei sind weitere Fälle mit einer ähnlichen Vorgehensweise gemeldet worden. Entwendet wurden jeweils entweder die Geldbörsen oder kleinere Bargeldbeträge aus diesen und Schmuck. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei Celle geht momentan davon aus, dass es sich bei den Fällen um den gleichen Täter handelt. Betrügerinnen und Betrüger nutzen oft die Gutgläubigkeit, insbesondere die älterer Menschen aus, um sich Zugang zu deren Wohnung zu verschaffen. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei Celle um erhöhte Wachsamkeit. Lassen sie bitte keine fremden Personen in ihre Wohnung. Kontaktieren sie im Zweifelsfall immer die Polizei und / oder bitten sie ihre Nachbarschaft um Hilfe.

