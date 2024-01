Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vollsperrung wegen schwerem Verkehrsunfall

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Landstraße 401 bei Mehlingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Autofahrer wollte von der L382 in Richtung Baalborn auf die L401 nach Sembach abbiegen. Er übersah bei seinem Abbiegevorgang jedoch einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 35-jährigen Mann, der mit seinem Wagen die L401 von Sembach in Richtung Kaiserslautern fuhr. Die beiden Pkw kollidierten miteinander und blieben stark beschädigt auf der Straße beziehungsweise dem angrenzenden Radweg stehen. Der Unfallverursacher, sowie seine 67-jährige Beifahrerin mussten durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Der 53-jährige Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Eine Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Die Beifahrerin, sowie der Unfallgegner wurden leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 90.000 Euro geschätzt. Zur genauen Rekonstruktion des Unfalls zogen die Beamten ein Gutachter hinzu. Während der Unfallaufnahme war die L401 bis etwa 16:00 Uhr vollgesperrt. |pet

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell