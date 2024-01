Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Platzverweis ignoriert und Beamte attackiert

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagmorgen mussten Beamte der Polizei Kaiserslautern zum wiederholten Male in die Markstraße ausrücken. Ein 31-jähriger Mann hatte bereits zuvor durch die Beamten ein Platzverweis aufgrund eines Hausfriedensbruch erteilt bekommen. Schließlich kehrte er zwei Stunden später zurück und ignorierte den bestehenden Platzverweis. Dies hatte zur Folge, dass der Mann in Gewahrsam genommen werden sollte. Als die Beamten die Maßnahme durchsetzen wollten, wehrte sich der 31-Jährige vehement, so dass Unterstützung angefordert wurde. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann, durch Tritte den Streifenwagen zu beschädigen, trat gezielt gegen die Polizeibeamten und beleidigte diese auch. Letztendlich konnte er durch die Hilfe weiterer Beamten gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden. Gegen die anschließend durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Blutprobe setzte er sich ebenfalls zur Wehr. Die restliche Nacht musste der Mann in der Zelle verbringen. Die Einsatzkräfte wurden nicht verletzt. Ein Strafverfahren gegen den 31-jährigen Rheinpfälzer wurde eingeleitet. |pet

