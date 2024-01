Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau umgestoßen und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagvormittag kam es am Willy-Brandt-Platz zu einer Körperverletzung. Ein unbekannter Mann hat hierbei eine 83-jährige Frau aus Kaiserslautern von hinten umgestoßen. Hierdurch stürzte die Seniorin zu Boden und verletzte sich leicht am Knie, musste jedoch nicht ärztlich versorgt werden. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt. Er kann wie folgt beschrieben werden: circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, Glatze, dünne Statur, graue Kleidung. Zeugen des Vorfalls können sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 melden. |pet

