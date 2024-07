Feuerwehr München

FW-M: Zu tief hineingeschaut (Perlach)

Freitag, 5. Juli 2024, 15.16 Uhr

Adolf-Hackenberg-Straße

Ohne die Hilfe der Feuerwehr München ist eine Katze heute nicht mehr aus ihrer misslichen Lage gekommen.

Flöckchen ist eine Katze, die wohl eine gewisse Neugier ihr Eigen nennen kann. Denn heute brachte sie diese Eigenart in eine Zwickmühle, aus der sie sich nicht mehr selbst befreien konnte. Was in der Gießkanne so interessant war, konnte von den Kollegen der Feuerwehr nicht herausgefunden werden. Sicher ist nur, dass die Besitzer von Flöckchen die Katze mit dem Kopf tief in einer grünen Metallgießkanne vorfanden. Alle Versuche von Frauchen und Herrchen scheiterten, sodass sie sich nun vertrauensvoll an die Feuerwehr wendeten.

Die Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs sah sich die verzwickte Lage erst einmal genau an und schätzte das Material der Kanne ein. So fiel die Entscheidung auf den Seitenschneider aus dem Werkzeugkasten, da es sich um eine dünnwandige Kanne handelte.

Beruhigt vom Herrchen, hielt Flöckchen still, so dass die Einsatzkräfte die Gießkanne so aufschneiden konnten, dass das Köpfchen der Katze wieder unverletzt herausging.

Ob die Katze für ihre zukünftigen Ausflüge etwas aus der Erfahrung gelernt hat, wird sich zeigen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

