POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen am Nordring

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Polizisten bemerkten in der Nacht zu Dienstag (25.06., 00.35 Uhr) einen Mann in einem Lebensmittelmarkt an der Carl-Bertelsmann Straße. Der Mann reagierte auf die Ansprache der Polizisten nicht. Er verhielt sich unruhig und zeigte sich den Beamten gegenüber mit einem Messer in der Hand. Er wirkte psychisch auffällig. Durch angeforderte Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos wurde der ...

