Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz an der Carl-Bertelsmann Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Polizisten bemerkten in der Nacht zu Dienstag (25.06., 00.35 Uhr) einen Mann in einem Lebensmittelmarkt an der Carl-Bertelsmann Straße.

Der Mann reagierte auf die Ansprache der Polizisten nicht. Er verhielt sich unruhig und zeigte sich den Beamten gegenüber mit einem Messer in der Hand. Er wirkte psychisch auffällig.

Durch angeforderte Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos wurde der Mann letztendlich in dem Laden angetroffen und unverletzt in Gewahrsam genommen.

Der 35-jährige Gütersloher wurde in eine psychiatrische Klink eingewiesen.

Darüber hinaus wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da er unter Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe abgenommen.

