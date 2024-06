POL-GT: Feuer an der Westbarthauser Straße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am frühen Freitagabend (21.06., 18.00 Uhr) kam es auf der Münsterlandstraße im Ortsteil Niehorst zu einem Alleinunfall einer 51-jährigen Harsewinkelerin. Den Erkenntnissen nach befuhr die Frau mit einem Peugeot die Münsterlandstraße in Richtung Marienfeld. In Höhe der Einmündung Ellernhagen verlor die 51-Jährige aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über ihr ...

