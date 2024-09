Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Pedelec-Fahrer stürzt wegen abbiegendem Pkw

Zeugin gesucht

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (26. September 2024) wurde ein Pedelec-Fahrer gegen 08:00 Uhr auf der Wassenbergstraße in Emmerich bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 42-jährige Mann aus Emmerich war auf dem Radweg in Richtung Dederichstraße unterwegs, als ein in gleicher Richtung fahrender Pkw unmittelbar vor ihm nach rechts in den Mühlenweg einbog. Der Radfahrer musste stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden, dabei stürzte er. Der Pkw, von dem nur bekannt ist, dass es sich dabei um einen kleineren SUV in dunkelgrauer Farbe mit KLE-Kennzeichen handelte, setzte seine Fahrt auf der Mühlenstraße fort, ohne anzuhalten. Da es zu keiner Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen ist, ist es zumindest fraglich, ob der unbekannten Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin den Unfall wahrgenommen hat. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach dem Pkw-Fahrer oder Zeugen für den Unfall, insbesondere eine Frau, die sich nach dem Sturz bei dem Pedelec-Fahrer erkundigt hat. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830.(sp)

