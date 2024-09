Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Geparkter Pkw in Parkhaus beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Donnerstag (26. September 2024) in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde ein in einem Parkhaus eines Einkaufsmarktes an der Bahnhofstraße in Geldern abgestellter schwarzer Skoda Fabia durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Hinweise auf den Verursacher, der sich von der Unfallstelle unerkannt entfernt hat, liegen derzeit nicht vor. Das ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht daher nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder zu dem flüchtigen Unfallverursacher machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell