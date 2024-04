Polizei Gütersloh

POL-GT: 10-jähriger Fahrradfahrer in Rheda angefahren - Zeugen für Unfallflucht gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Mittwochnachmittag (24.04., 14.45 Uhr) querte ein 10-jähriger Fahrradfahrer die Oelder Straße in Höhe der Berliner Straße. Dabei wurde sein hinterer Fahrradreifen von einem Auto erfasst. Die Beifahrerin stieg den Angaben nach aus, sprach kurz mit dem zwischenzeitlich am Boden liegenden Kind und setzte sich anschließend wieder in das silberfarbene Auto. Am Steuer saß ein Mann. Beide fuhren in Richtung Oelde davon. Der Junge zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Die Beifahrerin war den Beschreibungen nach ca. 28-30 Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare, trug eine sehr helle gelbe Jacke und eine dunkle Hose. Angaben zu dem Fahrer des Wagens konnten nicht gemacht werden.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell