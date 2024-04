POL-GT: Mann belästigt Jugendliche an der Friedrich-Ebert Straße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Dienstag (22.04., 18.15 Uhr - 23.04., 11.00 Uhr) zündelten Unbekannte in der Gütersloher Innenstadt. Zum einen wurde das Außenmobiliar eines Cafés in der Innenstadt an der Berliner Straße durch Feuer beschädigt. Zudem wurde eine Kunstfigur in der Spiekergasse durch Zündeleien vollständig zerstört. Feuerwehr ...

