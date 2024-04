POL-EU: Im Drive-In gegen Fußgänger gefahren

Hellenthal (ots) - Am Donnerstag (18. April) entwendeten Unbekannte gegen 15.15 Uhr 250 Kilogramm Schrott (Aluminium und Stahl) von einem Privatgrundstück in der Wildenburger Straße in Hellenthal-Zingscheid. Das entwendete Gut hat einen Wert im dreistelligen Euro-Bereich. Die Unbekannten äußerten einem Zeugen gegenüber, dass sie für die Abholung angerufen wurden. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten in einem ...

