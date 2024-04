POL-EU: 250 Kilogramm Schrott entwendet

Euskirchen (ots) - Am Freitag (19. April) befuhr eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen gegen 01.15 Uhr einen Drive-In eines Schnellrestaurants in der Von-Siemens-Straße in Euskirchen. Da der 51-Jährigen die Mitarbeiter nicht schnell genug arbeiteten, beabsichtigte die Pkw-Fahrerin den Dive-In wieder zu verlassen. Dazu musste die Pkw-Fahrerin jedoch an noch im Drive-In wartenden Fußgängern vorbeifahren. Da sich ...

mehr