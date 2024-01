Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Raubdelikt in einer Bar in VS-Schwenningen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem Raubdelikt, bei welchem zwei unbekannte Täter in einer Bar in der Oberdorfstraße Ecke Turnerstraße ein Handy und eine Schachtel Zigaretten erbeutet haben, ist es am frühen Freitagmorgen in Schwenningen gekommen, zu welchem die Polizei um Zeugenhinweise zu den geflüchteten Tätern bittet.

Nach den ersten Ermittlungen betraten zwei Männer gegen 01.10 Uhr die Bar in der Oberdorfstraße, in welcher sich zu diesem Zeitpunkt etwa sechs weitere, teils alkoholisierte Gäste aufhielten, und tranken zunächst ein Bier. Anschließend baten sie einen der anwesenden anderen Gäste um eine Zigarette. Nachdem sie diese erhalten hatten, forderte einer der Täter den Gast unter Vorhalt einer Waffe auf, die gesamte Schachtel herauszugeben. Mit der vom Gast erhaltenen Zigarettenschachtel und einem zuvor vom Wirt der Bar auf einem Tisch abgelegten Handy, welches einer der Täter einfach an sich genommen hatte, verließen die beiden Täter die Bar in unbekannte Richtung.

Bei den Tätern soll es sich um zwei etwa 30 Jahre alte Männer gehandelt haben. Nach der erhaltenen Beschreibung des Wirtes soll einer der Männer blonde, lockige Haare haben, schlank und etwa 170 Zentimeter groß sein. Der zweite Täter soll einen leichten Bartansatz haben und mit normaler Statur etwa 175 Zentimeter groß sein. Dieser Täter habe eine schwarze, lange Jacke getragen. Zur Kleidung des anderen Täters liegen keine Erkenntnisse vor.

Personen, die Angaben zur Tat oder den beiden beschriebenen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen, Tel.: 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell