Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Im Drive-In gegen Fußgänger gefahren

Euskirchen (ots)

Am Freitag (19. April) befuhr eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen gegen 01.15 Uhr einen Drive-In eines Schnellrestaurants in der Von-Siemens-Straße in Euskirchen.

Da der 51-Jährigen die Mitarbeiter nicht schnell genug arbeiteten, beabsichtigte die Pkw-Fahrerin den Dive-In wieder zu verlassen.

Dazu musste die Pkw-Fahrerin jedoch an noch im Drive-In wartenden Fußgängern vorbeifahren.

Da sich die Fußgänger noch im Bestellvorgang befanden, hupte und beschwerte sich die Pkw-Fahrerin mehrfach.

Daraufhin fuhr sie mit dem Pkw auf die Fußgänger zu und kollidierte hier mit dem 20-jährigen Fußgänger.

Der zweite 19-jährige Fußgänger trat daraufhin gegen die Motorhaube der Pkw-Fahrerin.

Der 20-Jährige wurde bei der Kollision verletzt.

Der Führerschein der 51-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Es wurde eine Anzeige bezüglich der gefährlichen Körperverletzung auf Straßen sowie eine Anzeige bezüglich der Sachbeschädigung am Pkw gefertigt.

