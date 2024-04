POL-EU: Unter dem Einfluss von Drogen ein Fahrzeug geführt

Zülpich-Ülpenich (ots) - Zwei Unbekannte klingelten am gestrigen Mittwoch (17. April) gegen 13 Uhr an der Haustüre eines Einfamilienhauses in der Rheinstraße in Zülpich-Ülpenich. Als niemand öffnete, gingen die beiden Personen um das Wohnhaus und schlugen eine Fensterscheibe ein. Nachdem die Unbekannten die Hausbewohnerin im Haus bemerkten, flüchteten sie fußläufig in Richtung Zülpich-Dürscheven. Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Person 1: - ...

mehr