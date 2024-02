Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für das Wochenende Freitag, 09.02.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 11.02.2024, 10:00 Uhr

Neuwied (ots)

Im Berichtszeitraum Freitag, 09.02.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 11.02.2024, 10:00 Uhr wurden durch die Polizeiinspektion Neuwied insgesamt acht Verkehrsunfälle aufgenommen. In einem Fall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Ermittlungen im Umfeld der Unfallörtlichkeit konnte der Unfallverursacher bereits ermittelt werden.

Zwei schwerverletzte junge Menschen forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (11.02.2024, 03:20 Uhr) in der Altwieder Straße am Ortseingang Neuwied-Oberbieber. Ein mit zwei Insassen besetzter Kleinwagen kollidierte mit einem geparkt stehenden PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 20jährige Beifahrerin in dem PKW eingeklemmt und mußte von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Der 20 Jahre junge Fahrer konnte sich selbstständig aus dem PKW befreien. Beide Personen wurden stationär in verschiedenen Krankenhäusern aufgenommen. Da der verantwortliche Fahrer Alkohol konsumiert hatte und er seit kurzer Zeit erst im Besitz eines Führerscheins ist, gilt für ihn noch die 0,0%0 Promille-Grenze, weshalb eine Blutprobe angeordnet und entnommen wurde.

Ebenfalls alkoholisiert am Straßenverkehr nahm ein 46jähriger Fahrzeugführer aus Neuwied am Samstagabend (10.02.204, 18:55 Uhr) mit seinem PKW teil. Auf seinem Weg nach Hause fiel der Mann mit einer unsicheren Fahrweise in der Dierdorfer Straße auf und konnte an seiner Wohnanschrift in Neuwied-Torney angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,59 Promille, weshalb der Führerschein des Beschuldigten vorläufig sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet wurde.

In der Nacht von Freitag, 09.02.2024, auf Samstag, 10.02.2024 drangen bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale im Industriegebiet Neuwied ein und entwendeten dort den kompletten Tresor mit Einnahmen. Zum Abtransport des Tresors dürften die Täter mit einem Fahrzeug zum Tatort erschienen sein. Zeugen, die im Zeitraum 10.02.2024, 01:45 Uhr bis 04:45 Uhr, im Bereich der Allensteiner Straße / Breslauer Straße verdächtige Personen und oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-8780 oder per email an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell