Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit zwei leicht und einer schwer verletzten Person

Kranenburg (ots)

Am Samstagabend, 28.09.24, gegen 22:00 Uhr kam auf der Bruchsche Straße in Kranenburg ein 26-jähriger PKW-Führer aus Kranenburg mit seinem weißen Renault von der Fahrbahn ab. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Grünstreifen, kollidierte mit einem Straßenbau, entwurzelte diesen und kam dann im Graben zum Stillstand. Der Fahrer sowie sein 26-jähriger Beifahrer aus Nimwegen verletzten sich bei dem Unfallgeschehen leicht und wurden umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Ein weiterer, im Fond des Fahrzeugs sitzender, Mitfahrer war zunächst eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Dieser 26-jährige Kranenburger erlitt lebensgefährliche Verletzung und wurde nach Rettung in die Radboud-Klinik nach Nimwegen gebracht. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bielefeld hinzugezogen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Bruchsche Straße voll gesperrt. Der polizeiliche Opferschutz kümmerte sich um die Benachrichtigung der Angehörigen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an und werden durch das Verkehrskommissariat in Kleve übernommen.

