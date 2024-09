Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - E-Scooter kollidiert mit Bus

Fahrer schwer verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Am Freitag (27. September 2024) gegen 19:15 Uhr wurde der 16-jährige Fahrer eines E-Scooter aus Kleve in Bedburg-Hau schwer verletzt. Er hatte den rechten Gehweg der Antoniterstraße in Richtung Felix-Roeloffs-Straße befahren und wechselte dann an dessen Ende in Höhe der Einmündung Ginsterweg auf die Fahrbahn, möglicherweise, um die Straßenseite zu wechseln. Er übersah dabei offensichtlich den in gleicher Richtung fahrenden Linienbus. Dessen 63-jähriger Fahrer aus Kleve wollte die nächste Haltestelle anfahren und hatte daher seine Geschwindigkeit schon verringert. Trotzdem konnte er den Zusammenstoß mit dem Scooter nicht vermeiden. Bei der Kollision zog sich der E-Scooter-Fahrer Kopfverletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell