Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Büro am Bahnhof

Kranenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Wochenende in der Zeit von Samstag (28. September 2024), 15:00 Uhr, und Sonntag (29.September 2024), 08:30 Uhr, in ein Büro am ehemaligen Bahnhof in Kranenburg ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster, durchwühlten sämtliche Schränke und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen machen können, sich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.(sp)

