POL Schwaben Nord: Schnarchender Einbrecher

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am vergangenen Dienstag (28.05.2024) verschaffte sich ein 34-jähriger Mann Zutritt zu einem Wohnhaus in der Ulmer Straße.

Gegen 04.00 Uhr drang der 34-Jährige in das Wohnhaus ein und entwendete einen niedrigen einstelligen Geldbetrag. Anschließend flüchtete er.

Eine Anwohnerin bemerkte den 34-Jährigen anschließend schlafend und schnarchend im Gebüsch und informierte die Polizei. Der 34-jährige Tatverdächtige hatte sich offenbar bei der Flucht das Bein gebrochen und schlief dann im Gebüsch ein. Der Mann wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 34-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Mittwoch (29.05.2024) einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der 34-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

